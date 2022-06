Ragazzi sempre più dipendenti dal web | gli educatori vigilino

VVezzali : Dopo #Berrettini nel #tennis??, #Raffaeli nella #ginnasticaritmica ???????, la domenica si tinge sempre più di azzurro… - Palermofficial : Matteo Brunori ieri ha fatto un gol speciale, il più bello di tutti, nel cuore di Dalila. Il calcio, come dice il… - borghi_claudio : @Marko_Morandi @Titti14760140 @ladydd69 Io sono costato zero e ho portato alcuni milioni. Direi che posso tranquill… - Danilo51268 : RT @Sulcigliosenzaf: Io devo confessarvi che potrei svenire vedere ZIO MATTE E ZIO ALBA con il piccolo Leo.. con le nuove persone speciali… - SimplyBenny : RT @Manuela30037333: l'amore di due ragazzi...Già...amore. Perchè è questo il sentimento che li lega e che li legherà per sempre. Sono anch… -

Il Primato Nazionale

... Aka7even ha inoltre reso pubblico un altro curioso aneddoto su Twitter: "ero in hotel, ad ... Ci vediamo quasialmeno quando possiamo'. Aka7even prepara il pezzo per l'estate/ Ecco chi è ...... in arrivo 50provenienti dall'Ucraina ROSANERO è una favola moderna dai toni leggeri con ... una delle produzioni Sky più di successo di. Nel 2020 lo ritroviamo in losche faccende ... Quei bravi ragazzi, i calciatori più cattivi di sempre (settima parte) Aggrediti e feriti da un gruppo di ragazzi: grande paura per due giovani che si trovavano sul Sempione a Parabiago.Una canzone «nata on the road» per i ragazzi che hanno voglia di (ri)prendersi il futuro: «Giovani wannabe» è l’ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, ...