Quirinale | Mattarella riceve delegazione Ail

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione dell'Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, guidata dal presidente nazionale Ail, Giuseppe Toro, e composta dal vicepresidente, Marco Vignetti, i membri del Consiglio di amministrazione, i componenti del Comitato scientifico Ail e i rappresentanti delle Società scientifiche di ematologia. Nel corso dell'incontro, svoltosi in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, sono stati illustrati -riferisce un comunicato- i numerosi progetti dell'Associazione.

