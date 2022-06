Nastri d' argento | sei premi a Sorrentino Riconoscimenti a Carpignano e Swamy Rotolo

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Vince il cinema d'autore ai Nastri d'Argento. 'Film dell'anno' è 'Marx può aspettare' di Marco Bellocchio. Sei i Na… - repubblica : Nastri d'argento, il più votato è Sorrentino che vince per il miglior film. Martone miglior regista - kinnabaris : RT @nastridargento: Va a Vanessa Scalera per la sua interpretazione de L’Arminuta il Premio Nastri d’Argento – @NUOVOIMAIE 2022. Stasera 20… - vatenacttencass : Nastri d'argento, Bellocchio film dell'anno Vincono Sorrentino e Martone - Yogaolic : RT @fanpage: Il 20 giugno al MAXXI sono stati consegnati i Nastri d’argento 2022. ”È stata la mano di Dio” conquista sei premi, mentre Mari… -

Nel segno degli autori, si potrebbe dire dei "classici", questa 76. edizione deid'che verranno consegnati stasera al MAXXI di Roma . Intanto il "Film dell'anno" è un documentario autobiografico a firma di Marco Bellocchio, MARX PUÒ ASPETTARE . Ma è Napoli a vincere:...Una festa per il cinema d'autore, quella che si sta tenendo questa sera al MaXXi di Roma per la 76ma edizione deid'. Le "cinquine" dei candidati, anche su segnalazione degli iscritti al SNGCI, sono state scelte quest'anno, come i premi speciali, dal Direttivo presieduto da Laura Delli Colli e ..."Marx può aspettare" di Marco Bellocchio è stato votato "Film dell’ann0" vincendo ben sei Nastri.Rivelati a Napoli i Nastri d’Argento Grandi Serie 2022, il premio annuale attribuito dai giornalisti ci ...Nel segno degli autori, si potrebbe dire dei "classici", questa 76. edizione dei Nastri d’Argento che verranno consegnati stasera al MAXXI di Roma. Intanto il "Film dell’anno" è un ...