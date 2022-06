Mondiali nuoto Budapest 2022 lunedì 20 giugno | programma e italiani in gara

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tutti gliin20aidi, indal 17al 3 luglio. Terza giornata della rassegna iridata che vede tanta Italia in vasca traartistico,e palla: osservato speciali Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, ma non solo. Di seguito ilcompleto di giornata con gli orari e le gare di azzurre e azzurri.LUNEDI’ 20: ORARI E TV, ORARI E TV GIORNO PER GIORNO CALENDARIO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO PALLA: DATE, ORARI E TV CALENDARIODI FONDO: ...

Pubblicità

repubblica : Mondiali di nuoto, Nicolo' Martinenghi vince l'oro nei 100 metri rana - VVezzali : Dopo #Berrettini nel #tennis??, #Raffaeli nella #ginnasticaritmica ???????, la domenica si tinge sempre più di azzurro… - Agenzia_Ansa : L'azzurro Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto in corso a Bu… - SwimmerShopit : Mondiali nel segno delle eredi di Fede: Quadarella, Pilato, Castiglioni e Panziera - RadioSportiva : Medaglia d'oro ai mondiali di Budapest nei 100 metri rana. Nicolò 'Tete' Martinenghi a fine gara. «Spero che questa… -

Inizia nel migliore dei modi l'esperienza di Nicolò Martinenghi nei 50 rana aididi scena alla Duna Arena di Budapest. Il campione del mondo della distanza doppia si qualifica in scioltezza alla semifinale, vincendo la sua batteria (l'ultima) e accedendo al ...Iniziata la terza giornata di batterie nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede dei2022 di. Nella piscina magiara sono andate in scena le heat dei 50 rana uomini con l'Italia protagonista. Sui blocchetti di partenza Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo, con il ...Nicolò Martinenghi ormai ci ha preso gusto. Il giovane varesini, classe 1999, non vuole più scendere dal podio. Questa volta, ...Lilly King non sembra quella straripante delle ultime stagioni, mentre l0’atleta da battere sembra la tedesca Elendt L’Italia può mettere altro fieno in cascina a livello di medaglie nella terza giorn ...