Meloni in Spagna, duro botta e risposta tra Santanchè e Scanzi (Di lunedì 20 giugno 2022) Quando c’è la politica di mezzo, le discussioni sono dietro l’angolo. La querelle sull’oscuramento da parte del Tg2 del comizio di Giorgia Meloni in Spagna per sostenere la candidata del partito di estrema destra Vox ne ha innescata un’altra dai toni non meno feroci. Protagonisti del botta e risposta a distanza Daniela Santanché, capogruppo di Fratelli di Italia in Commissione di Vigilanza Rai e il giornalista Andrea Scanzi (continua a leggere dopo le foto). “Non trovano un attimo di pace gli odiatori della sinistra che non perdono occasione per attaccare Giorgia Meloni. All’elenco di questi giorni mancava Michele Anzaldi il quale oggi ha subito rimediato, peraltro lanciandosi in un indegno attacco al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano per un servizio che non avrebbe incontrato il ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 giugno 2022) Quando c’è la politica di mezzo, le discussioni sono dietro l’angolo. La querelle sull’oscuramento da parte del Tg2 del comizio di Giorgiainper sostenere la candidata del partito di estrema destra Vox ne ha innescata un’altra dai toni non meno feroci. Protagonisti dela distanza Daniela Santanché, capogruppo di Fratelli di Italia in Commissione di Vigilanza Rai e il giornalista Andrea(continua a leggere dopo le foto). “Non trovano un attimo di pace gli odiatori della sinistra che non perdono occasione per attaccare Giorgia. All’elenco di questi giorni mancava Michele Anzaldi il quale oggi ha subito rimediato, peraltro lanciandosi in un indegno attacco al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano per un servizio che non avrebbe incontrato il ...

