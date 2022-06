Matteo Berrettini, doppietta sull’erba: adesso mirino su Wimbledon (Di lunedì 20 giugno 2022) ATP Stoccarda e ATP Queen’s. Matteo Berrettini ha messo nella sua personalissima bacheca i due tornei, certamente minori, disputati sull’erba dopo essere tornato nel mondo del tennis giocato con l’operazione alla mano ormai alle spalle. Il ragazzo romano, intimamente, ha messo nel mirino la grande manifestazione di Wimbledon che lo scorso anno lo ha visto come finalista perdente. Le parole di Matteo Berettini dopo la vittoria degli ATP Queen’s “Sono davvero troppe emozioni – dice Matteo Berrettini con un sorriso grande così dopo la vittoria degli ATP Queen’s –. L’ultima cosa che mi sarei aspettato era vincere due tornei di fila dopo un’operazione alla mano destra e tre mesi fuori. Non voglio piangere, cercherò di non farlo. Papà mi ha chiesto, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) ATP Stoccarda e ATP Queen’s.ha messo nella sua personalissima bacheca i due tornei, certamente minori, disputatidopo essere tornato nel mondo del tennis giocato con l’operazione alla mano ormai alle spalle. Il ragazzo romano, intimamente, ha messo nella grande manifestazione diche lo scorso anno lo ha visto come finalista perdente. Le parole diBerettini dopo la vittoria degli ATP Queen’s “Sono davvero troppe emozioni – dicecon un sorriso grande così dopo la vittoria degli ATP Queen’s –. L’ultima cosa che mi sarei aspettato era vincere due tornei di fila dopo un’operazione alla mano destra e tre mesi fuori. Non voglio piangere, cercherò di non farlo. Papà mi ha chiesto, ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Matteooooooooooo! ???? Matteo Berrettini batte in due set Filip Krajinovic e trionfa al Queen’s! #ItaliaTeam |… - FiorinoLuca : Il Re del Queen’s non abdica ma raddoppia! ?? Matteo #Berrettini bissa il successo della passata edizione e ottien… - SuperTennisTv : ???????????????????????????? ?? Matteo #Berrettini si impone su Krajinovic 7-5 6-4 e si conferma ???????????????? dell'#ATP 500 del Quee… - 361_magazine : Matteo #Berrettini ancora re del #Queens e ammette: 'Sono Single' - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Matteo #Berrettini vince l'#ATPQueens per il secondo anno di fila. Il tennista italiano batte in 2 set il serbo Filip #Kraji… -