MARE FUORI, NCIS E LO STRANO FENOMENO DEL TARGET ATTIVO. O TARGET PIGRIZIA? (Di lunedì 20 giugno 2022) "Che meraviglia MARE FUORI, ma da quando va in onda?". "Non mi perdo una puntata di NCIS, bella questa nuova serie". Come scusi? Sui social spuntano messaggi di questo tenore da un pubblico giovane, il cosiddetto TARGET ATTIVO. Eppure c'è un problema: sono in onda da anni in Rai. MARE FUORI, la serie che racconta le vicissitudini di un gruppo di ragazzi dell'Istituto di pena minorile di Napoli, ha debuttato su Rai2 il 23 settembre 2020. Due stagioni sono andate in onda, la terza si sta girando ed è attesa all'inizio del 2023. Ora il passaggio su Netflix con un grande ma. Perché? Dopo la messa in onda di MARE FUORI su Rai2 e lo streaming su RaiPlay sono emersi i limiti di una fruizione made in Rai o la ...

