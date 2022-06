Mamma abbraccia il suo prematuro morto e lo convince a tornare in vita

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 20 giugno 2022) Kate Ogg e suo marito David, dall’Australia, hanno trascorso tre anni a tentare di concepire un figlio. Alla fine hanno ricevuto una notizia strepitosa: erano in attesa e di due gemelli! Ma Kate aveva appena partorito i suoi gemelli prematuri quando i dottori hanno dato a lei e a suo marito la notizia peggiore possibile. Uno dei bambini, Jamie, era. E in un istante, quella che per la coppia doveva essere la notizia migliore del mondo, si è trasformata in quella peggiore. Kate non voleva credere alle parole dei medici e ha tenuto il corpo del piccolo Jamieto al suo per ore. Ed è così che è avvenuto l’impensabile. YouTubeNel marzo 2010, Kate ha partorito i suoi gemelli, Emily e Jamie, quando era di 27 settimane di gravidanza. Per primo è arrivato Jamie e due minuti dopo è arrivata Emily. Subito il sistema di monitoraggio ...