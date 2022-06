Lite in strada sfocia in aggressione: due persone fermate (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma – La scorsa notte in via Ascoli Piceno, un alterco tra un uomo e una donna è sfociato in un’aggressione all’uomo da parte di altri due cittadini. Alcuni abitanti della zona, svegliati dal trambusto in strada, hanno allertato il 112 e i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo, immediatamente intervenuti, hanno bloccato i due aggressori che tentavano la fuga a piedi. I Carabinieri hanno quindi accertato che un 26enne peruviano stava litigando per futili motivi con una donna, cittadina di origini nordafricane, quando i due lo hanno aggredito con calci e pugni. Si tratta di un 40enne romano e un 22enne algerino, entrambi senza fissa dimora. Nel corso dell’identificazione il 40enne ha opposto resistenza e ha fornito false generalità ma i Carabinieri hanno approfondito i controlli accertando che a suo carico pendeva un ordine di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma – La scorsa notte in via Ascoli Piceno, un alterco tra un uomo e una donna èto in un’all’uomo da parte di altri due cittadini. Alcuni abitanti della zona, svegliati dal trambusto in, hanno allertato il 112 e i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo, immediatamente intervenuti, hanno bloccato i due aggressori che tentavano la fuga a piedi. I Carabinieri hanno quindi accertato che un 26enne peruviano stava litigando per futili motivi con una donna, cittadina di origini nordafricane, quando i due lo hanno aggredito con calci e pugni. Si tratta di un 40enne romano e un 22enne algerino, entrambi senza fissa dimora. Nel corso dell’identificazione il 40enne ha opposto resistenza e ha fornito false generalità ma i Carabinieri hanno approfondito i controlli accertando che a suo carico pendeva un ordine di ...

