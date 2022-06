Italiani in vacanza, 1 su 2 in viaggio a giugno (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli Italiani in vacanza ci vanno sempre più spesso a giugno rispetto al passato. Addirittura il 50% delle prenotazioni per le vacanze estive ha riguardato quest’anno il mese di giugno. Il dato emerge da un’indagine di eDreams, agenzia di viaggi online leader in Europa. Una nuova tendenza che avvicina il comportamento degli abitanti del Belpaese ai cittadini stranieri, che in 1 caso su 2 scelgono di partire proprio a giugno. A seguire le prenotazioni per luglio, con il 28% e, con il 22%, momentaneamente fanalino di coda agosto. Le coste mediterranee continuano a essere le scelte predilette dai connazionali che, hanno eletto la Sicilia come luogo ideale per le proprie vacanze. L’isola offre il giusto compromesso per alternare momenti di relax sulle spiagge sabbiose accarezzate da un mare ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Gliinci vanno sempre più spesso arispetto al passato. Addirittura il 50% delle prenotazioni per le vacanze estive ha riguardato quest’anno il mese di. Il dato emerge da un’indagine di eDreams, agenzia di viaggi online leader in Europa. Una nuova tendenza che avvicina il comportamento degli abitanti del Belpaese ai cittadini stranieri, che in 1 caso su 2 scelgono di partire proprio a. A seguire le prenotazioni per luglio, con il 28% e, con il 22%, momentaneamente fanalino di coda agosto. Le coste mediterranee continuano a essere le scelte predilette dai connazionali che, hanno eletto la Sicilia come luogo ideale per le proprie vacanze. L’isola offre il giusto compromesso per alternare momenti di relax sulle spiagge sabbiose accarezzate da un mare ...

