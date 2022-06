Italia unico Paese Ue che ospita bombe nucleari a non partecipare al summit contro le atomiche. Ma Di Maio nel 2017 diede il suo sostegno (Di lunedì 20 giugno 2022) ospitare sul proprio territorio bombe atomiche americane e allo stesso tempo partecipare a un summit sulla proibizione delle armi nucleari. Nessun imbarazzo per tutti i Paesi europei coinvolti, tranne che per l’Italia. Il nostro governo è infatti l’unico in Ue a far parte del cosiddetto nuclear sharing, ossia quel gruppo di Paesi che non hanno una propria tecnologia nucleare ma ospitano testate di Stati alleati, ad aver deciso di non prendere parte alla Conferenza degli Stati parti del Trattato per la proibizione delle armi nucleari in programma a Vienna dal 21 al 23 giugno. Mentre Germania, Belgio e Paesi Bassi, anche loro parte del gruppo che ospita le armi americane, presenzieranno, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022)re sul proprio territorioamericane e allo stesso tempoa unsulla proibizione delle armi. Nessun imbarazzo per tutti i Paesi europei coinvolti, tranne che per l’. Il nostro governo è infatti l’in Ue a far parte del cosiddetto nuclear sharing, ossia quel gruppo di Paesi che non hanno una propria tecnologia nucleare mano testate di Stati alleati, ad aver deciso di non prendere parte alla Conferenza degli Stati parti del Trattato per la proibizione delle armiin programma a Vienna dal 21 al 23 giugno. Mentre Germania, Belgio e Paesi Bassi, anche loro parte del gruppo chele armi americane, presenzieranno, ...

