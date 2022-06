Isola dei Famosi 2022, semifinale in diretta minuto per minuto – Ufficiale il ritiro di Edoardo (Di lunedì 20 giugno 2022) Isola dei Famosi 2022 L’Isola dei Famosi taglia il traguardo delle 100 puntate da quando è in onda su Canale 5. L’occasione è la semifinale della sedicesima edizione e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2022: la diretta minuto per minuto della semifinale 21.31: Breve anteprima. Ufficiale il ritiro di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 giugno 2022)deiL’deitaglia il traguardo delle 100 puntate da quando è in onda su Canale 5. L’occasione è ladella sedicesima edizione e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inpertutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: laperdella21.31: Breve anteprima.ildi ...

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - Corriere : La Lituania isola l’exclave di Kaliningrad. L’ira dei media russi: così nascono i conflitti - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - pojd01 : accendo l’isola dei famosi per avere compagnia mentre studio e trovo un funerale in atto, che succede ?? - fanpage : 'Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk' e ancora uno ‘stuk' e da quel momento ho cominciato a piangere… -