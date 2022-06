Harley Davidson e la nuova eBike SWITCH MTN | una belva su strada e off-road

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 20 giugno 2022) Dipromettenti ce ne sono davvero tante, ma cone l’ultimo gioiellino messo in distribuzione direttamente dastessa, pensiamo proprio che non ce ne di siano. Cosa intendiamo con precisione? Come si fa a non apprezzare unacome questa? – Computermagazine.itFinalmente possiamo gustarci la presenza di unafavolosa: Serial 1 ha proposto unabici di tutto rispetto e che molti di noi sognavano di vedere un giorno di questi. Si tratta della/MTN, una mountain bike elettrica a pedalata assistita e soprattutto adatta ad essere sfruttata sullo sterrato e su percorsi accidentati in montagna. Non per niente può contare interamente su una sospensione anteriore e di un cambio a 12 rapporti. Comunque, questo nuovo ...