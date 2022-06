Genova | sindaco incontra il console d’Olanda

(Di lunedì 20 giugno 2022) IlMarco Bucci hato qualche settimana fa ilgenerale dei Paesi Bassi Mascha Baak. Durante l’incontro, avvenuto a Palazzo Tursi, il primo cittadino ha risposto alle domande della sua ospite estremamente interessata alla storia della città. Tra gli argomenti di conversazione anche Euroflora e l’importanza dei contatti tra Italia e Olanda per il mercato del florovivaismo. IlBucci, inoltre, ha sottolineato il lavoro dell’amministrazione per agevolare gli investimenti delle aziende internazionali a. Un tema che ha affascinato laolandese che ha chiesto informazioni soprattutto sui settori che riguardano porto, tecnologia, università e turismo. L’incontro si è rivelato proficuo anche per gettare le basi su future nuove collaborazioni tra le ...

