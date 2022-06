Fino a novembre le squadre impegnate nelle coppe giocheranno 21 partite, sarà fondamentale la preparazione estiva (Di lunedì 20 giugno 2022) Venerdì alle 12 sarà svelato, in diretta su Dazn, il calendario del nuovo campionato, che scatterà il 14 agosto e ripartirà il 4 gennaio dopo la sosta di un mese e mezzo per Qatar 2022. sarà una stagione difficilissima, scrive il Corriere dello Sport, con più partite ufficiali del solito, soprattutto per i club che parteciperanno alle coppe europee. “sarà un inizio di stagione in salita perché nei primi 3 mesi, oltre alle 15 partite di Serie A, ci sarà l’intera fase a gironi delle tre coppe europee. Per Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma e Lazio i match ufficiali in calendario saranno 21, mentre per la Fiorentina, se supererà i play off di Conference League di agosto, addirittura 23”. “In media, rispetto agli ultimi 5 anni si ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022) Venerdì alle 12svelato, in diretta su Dazn, il calendario del nuovo campionato, che scatterà il 14 agosto e ripartirà il 4 gennaio dopo la sosta di un mese e mezzo per Qatar 2022.una stagione difficilissima, scrive il Corriere dello Sport, con piùufficiali del solito, soprattutto per i club che parteciperanno alleeuropee. “un inizio di stagione in salita perché nei primi 3 mesi, oltre alle 15di Serie A, cil’intera fase a gironi delle treeuropee. Per Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma e Lazio i match ufficiali in calendario saranno 21, mentre per la Fiorentina, se supererà i play off di Conference League di agosto, addirittura 23”. “In media, rispetto agli ultimi 5 anni si ...

