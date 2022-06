Federico Rossi torna con il singolo Le Mans (Di lunedì 20 giugno 2022) Federico Rossi annuncia il nuovo singolo Le Mans, titolo che riprende l’immaginario delle auto da corsa e del film di Steve Mc Queen Federico Rossi annuncia il nuovo singolo in uscita il 24 giugno. Le Mans, questo il titolo del brano, riprende l’immaginario delle auto da corsa e del film di Steve Mc Queen Le 24 Ore di Le Mans (Le Mans) del 1971 ambientato sul circuito di Le Mans durante la 24 ore del 1970 e girato su una Porsche 908 regolarmente iscritta alla gara. Le Mans è una corsa spericolata tra passato, presente e futuro di Federico. Un brano spensierato con note di malinconia. La storia di una relazione che corre sulla stessa strada ma in diverse direzioni. La ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 20 giugno 2022)annuncia il nuovoLe, titolo che riprende l’immaginario delle auto da corsa e del film di Steve Mc Queenannuncia il nuovoin uscita il 24 giugno. Le, questo il titolo del brano, riprende l’immaginario delle auto da corsa e del film di Steve Mc Queen Le 24 Ore di Le(Le) del 1971 ambientato sul circuito di Ledurante la 24 ore del 1970 e girato su una Porsche 908 regolarmente iscritta alla gara. Leè una corsa spericolata tra passato, presente e futuro di. Un brano spensierato con note di malinconia. La storia di una relazione che corre sulla stessa strada ma in diverse direzioni. La ...

