Agenzia_Ansa : Il ministro del Lavoro Andrea Orlando scrive un lungo post sul caso di Cloe Bianco, la docente transgender morta su… - orizzontescuola : Docente trans morta, Bianchi: “Ho aperto inchiesta, la scuola deve essere aperta e inclusiva” - vilmaparenti : RT @medeausa: Ho voluto aspettare prima di fare questo tweet. Il dramma di Cloe, una docente morta a causa della violenza istituzionalizza… - gipsy1966 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro del Lavoro Andrea Orlando scrive un lungo post sul caso di Cloe Bianco, la docente transgender morta suicida:… - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro del Lavoro Andrea Orlando scrive un lungo post sul caso di Cloe Bianco, la docente transgender morta suicida:… -

Il preside della scuola in cui insegnava si schierò al fianco dellama le polemiche furono talmente forti che alla fine fu decisa una sospensione per tre giorni dall'insegnamento e venne ...La prof transgender era conosciuta da tutti, dopo che nel novembre del 2015 si presentò in classe vestita da donna (fino al giorno prima era undi sesso maschile) e con una precisa richiesta ...Cloe Bianco, professoressa di 58 anni, morta suicida. Nata come Luca, cresciuta con la frustrazione di non essere se stessa. Nel 2015 ha fatto coming out, poi un declino di solitudine e disperazione.Andrea Francesca Perinetti commenta nel giorno del Pride la drammatica morte nel Bellunese: "Non ho mai avuto paura di non essere accettata, il primo ...