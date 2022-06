Confcommercio | verso Pil +3% nel 2022 A giugno inflazione al 7 | 3%

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA – Nonostante tutte le incertezze e le criticità che caratterizzano il quadro congiunturale l’economia italiana continua a mostrare segnali di inaspettata vivacità. Dopo un eccellente 2021, un primo trimestre delpositivo contro ogni previsione, anche il trimestre che sta per chiudersi supera le attese con una crescita stimata attorno al mezzo punto percentuale in termini congiunturali. Il 3% di variazione del Pil nell’anno in corso diventa un obiettivo raggiungibile, sebbene non scontato. E’ la stima dell’Ufficio Studi diche, sul fronte dei prezzi, avverte: “Le tensioni inflazionistiche non accennano ad attenuarsi”. Asi dovrebbe registrare, rispetto a maggio, un incremento dei prezzi al consumo dello 0,5% con una variazione del 7,3% su base annua. D’altra parte “non si possono né si devono nascondere le ...