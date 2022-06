Chiara Ferragni, spunta lo strano problema: non può più parlare (Di lunedì 20 giugno 2022) A causa di un problema la famosa imprenditrice italiana è stata costretta ad escogitare uno stratagemma per parlare. Ecco di che si tratta Proprio in questi giorni la moglie di Fedez si è recata in terra andalusa, per la precisione nella bellissima città di Siviglia. Stavolta è partita da sola, senza pertanto la presenza della sua famiglia, per partecipare alla sfilata Dior Cruise 2023. Tra le varie storie e post caricati da lei sulla sua pagina di Instagram è spuntata una pubblicazione in cui l’abbiamo vista colma di gioia. Chiara Ferragni (Websource)A distanza di circa due anni e mezzo infatti, la Ferragni ha riabbracciato una delle sue più grandi amiche, il cui nome corrisponde a quello di Rachel Zeilic. Le due donne si sono scambiate un caloroso abbraccio a ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 20 giugno 2022) A causa di unla famosa imprenditrice italiana è stata costretta ad escogitare uno stratagemma per. Ecco di che si tratta Proprio in questi giorni la moglie di Fedez si è recata in terra andalusa, per la precisione nella bellissima città di Siviglia. Stavolta è partita da sola, senza pertanto la presenza della sua famiglia, per partecipare alla sfilata Dior Cruise 2023. Tra le varie storie e post caricati da lei sulla sua pagina di Instagram èta una pubblicazione in cui l’abbiamo vista colma di gioia.(Websource)A distanza di circa due anni e mezzo infatti, laha riabbracciato una delle sue più grandi amiche, il cui nome corrisponde a quello di Rachel Zeilic. Le due donne si sono scambiate un caloroso abbraccio a ...

Pubblicità

Ireprete : RT @SupportRossi46: Essere figli di Fedez e Chiara Ferragni vuol dire che un giorno ti svegli e ti ritrovi in soggiorno Rkomi e JAx e il gi… - ashleey_ds : RT @SupportRossi46: Essere figli di Fedez e Chiara Ferragni vuol dire che un giorno ti svegli e ti ritrovi in soggiorno Rkomi e JAx e il gi… - donalella64 : RT @IlPaoloGiordano: E per festeggiare Marco Mengoni alla fine sono arrivati pure Chiara Ferragni e Fedez (oltre a J-Ax e Ambra). #Marconeg… - Chiara_Pizzaleo : RT @_idolsarelife_: Vittoria Lucia Ferragni che si innamora di tutti gli amici boni del padre onestamente la capisco molto - itsemmafitz : RT @SupportRossi46: Essere figli di Fedez e Chiara Ferragni vuol dire che un giorno ti svegli e ti ritrovi in soggiorno Rkomi e JAx e il gi… -