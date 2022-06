Caiazza: “Koulibaly, no alla Juventus. Non è traditore come Higuain. Ecco la verità” (Di lunedì 20 giugno 2022) Salvatore Caiazza ritiene che Koulibaly non andrà alla Juve come fece Higuain: “Giuntoli lavora per rinforzare la difesa”. Salvatore Caiazza, nel consueto editoriale per Calciomercato.com ha commentato le voci che vorrebbero Koulibaly alla Juventus. “Ovunque ma non alla Juventus. Kalidou Koulibaly non ha ancora scelto il suo futuro ma di certo non sarà bianconero. Non ha voglia di passare come un traditore modello Higuaìn il difensore senegalese. È troppo legato ai colori azzurri per trasferirsi da Madama così come fece il Pipita. Eppure alla corte degli Agnelli guadagnerebbe molti più soldi di quelli che gli offre ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 giugno 2022) Salvatoreritiene chenon andràJuvefece: “Giuntoli lavora per rinforzare la difesa”. Salvatore, nel consueto editoriale per Calciomercato.com ha commentato le voci che vorrebbero. “Ovunque ma non. Kalidounon ha ancora scelto il suo futuro ma di certo non sarà bianconero. Non ha voglia di passareunmodello Higuaìn il difensore senegalese. È troppo legato ai colori azzurri per trasferirsi da Madama cosìfece il Pipita. Eppurecorte degli Agnelli guadagnerebbe molti più soldi di quelli che gli offre ...

