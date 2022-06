Pubblicità

Il Notiziario

Già ieri in apertura delle sezioni per le operazioni preliminari si èche 174 presidenti ... appare probabile il ricorso alle cartenelle aule di giustizia da parte degli sconfitti. ...Ieri in apertura delle sezioni per le operazioni preliminari si èche 174 presidenti ... appare probabile il ricorso alle cartenelle aule di giustizia da parte degli sconfitti. Peggio ... Bollate, scoperto prestanome con 280 auto intestate Rifiuti accatastati a San Vincenzo a Torri, una denuncia. I carabinieri forestali della Stazione di San Casciano Val di Pesa hanno scoperto la discarica in un boschetto della frazione collinare. I mat ...Bollate, i truffatori arrivano fino alla porta di casa ... ha preso il telefono chiamando il parente e scoprendo che in realtà non aveva avuto nessun incidente.