Bizzarri voce per progetto Aspi | Possetti ci delude

Pubblicità

livic751 : RT @ilbisa2: Bizzarri diventa la voce dei podcast di Autostrade, la condanna dei familiari delle vittime del Morandi - magazine24it : Ponte Morandi, Possetti (Familiari delle Vittime): Bizzarri non presti la sua voce ad Autostrade… - ilbisa2 : Bizzarri diventa la voce dei podcast di Autostrade, la condanna dei familiari delle vittime del Morandi - lavocedigenova : Luca Bizzarri nuova voce di un podcast di Autostrade, la delusione del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi - genovatoday : Bizzarri in un podcast di Autostrade, Possetti: 'Delusi, poteva prestare a noi la sua voce' -

...del comitato Ricordo vittime del Morandi commenta in una nota la decisione di Luca, attore, doppiatore e presidente della fondazione Palazzo Ducale di Genova, di prestare la propria- ...Genova . "La coerenza non è di questo paese, non è nel dna nazionale, non è nelle scelte di chi serviva lo stato con compiti rilevanti e molto delicati e passa ad essere un top manager di società ..."La coerenza non è di questo paese, non è nel dna nazionale, non è nelle scelte di chi serviva lo stato con compiti rilevanti e molto delicati e passa a essere un top manager di società private, la co ..."La coerenza non è di questo paese, non è nel DNA nazionale, non è nelle parole di un attore comico, che riveste anche ruolo istituzionale nella città di Genova, che il giorno dopo la tragedia, essend ...