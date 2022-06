Benevento | ai commercianti un vademecum per conferire correttamente i rifiuti

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore all’Ambiente del comune di, Alessandro Rosa, quello al Commercio, Luigi Ambrosone, e l’amministratore unico dell’Asia, Donato Madaro, si sono incontrati per discutere della esposizione deida parte delle attività commerciali situate nel centro storico della città. Poiché il conferimento delle varie frazioni non avviene nelle modalità indicate dall’Azienda, è stato deciso di consegnare agli esercenti unche spiegherà nel dettaglio il calendario di esposizione e raccolta ed i servizi aggiuntivi riservati alle utenze non domestiche. Nei prossimi giorni addetti dell’Asia provvederanno a distribuire il materiale informativo. L’obiettivo dell’operazione è di chiarire nel dettaglio come funziona la raccoltaper le attività commerciali ed evitare ...

anteprima24.it

. 'Niente sarà più come prima ma ora dobbiamo davvero ricominciare'. In estrema sintesi è ... Tra le categorie maggiormente danneggiate dalle conseguenze della pandemia ora i......di un residente del centro storico di, Claudio Di Pietro, in merito ai lavori di piazza Piano di Corte "Detto fatto: sono bastate alcune alte grida, come sempre stonate, di... Pd Benevento: "I commercianti del Centro storico chiudono per impegni mancati" I lavori, che avranno un costo complessivo di 65.433,19 euro e saranno eseguiti dall’impresa Serapide srl di Benevento, consentiranno di far fronte alla saturazione di posti per le sepolture così come ...In occasione delle Feste del Sacro Cuore e della Madonna delle Grazie il Comune di Benevento ridurrà del 50% il Canone Unico Patrimoniale che i commercianti devono pagare all’Ente per l’occupazione di ...