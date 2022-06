Basket: Alessandro Gentile non continuerà la sua avventura con la Happy Casa Brindisi (Di lunedì 20 giugno 2022) Le strade di Alessandro Gentile e dell’Happy Casa Brindisi si separano. L’ala e il club pugliese non proseguiranno il loro rapporto nella stagione 2022-2023. A riportare l’indiscrezione è il sito specializzato Sportando, segnalando che l’italiano si ritroverà dal prossimo 30 giugno in una condizione da free agent. Nella stagione 2021-2022 invece Alessandro Gentile, oltre ad aver messo insieme 12 partite in Serie A con la maglia di Brindisi, a una media di 11,8 punti, 5,2 rimbalzi e 2,7 assist, aveva disputato anche 13 gare con la Casacca di Varese. Per il momento non rimbalzano rumors sulla prossima destinazione del “Toro di Maddaloni”: restano aperte quindi sia le opzioni nazionali sia quelle verso l’estero. Happy ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Le strade die dell’si separano. L’ala e il club pugliese non proseguiranno il loro rapporto nella stagione 2022-2023. A riportare l’indiscrezione è il sito specializzato Sportando, segnalando che l’italiano si ritroverà dal prossimo 30 giugno in una condizione da free agent. Nella stagione 2021-2022 invece, oltre ad aver messo insieme 12 partite in Serie A con la maglia di, a una media di 11,8 punti, 5,2 rimbalzi e 2,7 assist, aveva disputato anche 13 gare con lacca di Varese. Per il momento non rimbalzano rumors sulla prossima destinazione del “Toro di Maddaloni”: restano aperte quindi sia le opzioni nazionali sia quelle verso l’estero....

