Ballottaggi | nel Lazio si scaldano i motori per domenica

"L'appello del candidato sindaco di Guidonia Mauro Lombardo per il Ballottaggio di domenica prossima rivolto alle forze politiche, sociali e civili merita attenzione. Se l'intento è quello di coinvolgere, per un programma credibile e al contempo ambizioso, coloro che desiderano lavorare per il bene e la crescita di una città grande e importante quale è Guidonia Montecelio ritengo che chi svolge, e ha finora svolto, un lavoro serio nell'interesse delle nostre comunità possa raccogliere questa richiesta". Il presidente del Consiglio regionale del Lazio ed esponente del Pd, Marco Vincenzi, con queste parole questa mattina si schiera con il civico Mauro Lombardo che, domenica al Ballottaggio, si confronterà alle urne con il candidato del centrodestra Alfonso Masini, obiettivo la poltrona di sindaco di Guidonia Montecelio.

