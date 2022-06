Al Bano nella bufera per uno spot pubblicitario e lui reagisce | “Non è come si dice in giro”

(Di lunedì 20 giugno 2022) Al, protagonista di unoper un negozio della provincia di Lecce, è finito nelle scorse ore al centro di una grossa polemica. Si sta tanto parlando nelle ultime ore della presenza del noto artista italiano Alall’interno di una pubblicità per un’azienda di Lecce impegnatavendita di mobili. Proprio la decisione dell’artista di prendere parte a taleha fatto nascere una grossa polemica, ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Alprotagonista di unoA molti sarà sicuramente capitato di aver visto la pubblicità di un’azienda della provincia di Lecce che si occupa della vendita di mobili. Nelloin questione ad un certo ...

Pubblicità

bano_sanjeeda : RT @FedericaSemper: Quello che accade in quella Terra, nella Palestina che pare scomparsa dalle bocche di tutti, è terrificante. Il silenzi… - BiceLunaDiFiele : nella corte di casa si sentono gli ospiti del b&b che cantano Al Bano. - Titty48286633 : @stocazzzzzo Una serata così nella pieghe del tuo cuore dove solo il rumore del silenzio ci fa compagnia li nasce i… - Titty48286633 : @EnricoUsai6 Una serata così nella pieghe del tuo cuore dove solo il rumore del silenzio ci fa compagnia li nasce i… - Titty48286633 : @MonicaLibero1 Una serata così nella pieghe del tuo cuore dove solo il rumore del silenzio ci fa compagnia li nasce… -

Ale sua figlia Jasmine tornano come coachterza edizione di The Voice Senior Il ritorno di Jasmine e Alsulle poltrone di coachterza edizione di The Voice Senior sembrerebbe ...... per esempiotrentina di partite più abbordabili ma da vincere facendo meno fatica. APPROFONDIMENTI Mkhitaryan - Inter: il matrimonio con ospite Al, le otto lingue, Raiola, la dieta e il ...Al Bano , protagonista di uno spot pubblicitario per un negozio della provincia di Lecce, è finito nelle scorse ore al centro di una grossa polemica. Si sta tanto parlando nelle ultime ore della prese ...L’installazione «Be Water» creata dal progetto Toiletpaper dell’artista Maurizio Cattelan e del fotografo Pierpaolo Ferrari. Piscina Cozzi: l’opera accompagna nuotatori e squadra di pallanuoto ...