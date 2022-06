1500 al quinto posto mondiale | Quadarella | “Un incubo non ero io in finale”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 giugno 2022) Simonascivola fuori dal podiodopo il bronzo alla Duna Arena del 2017 e il successo a Gwangju 2019. La 23enne romana non va oltre ilin 16’03?84 (2’03?65 ai 200, 4’10?61 ai 400, 8’28?28 agli 800, 12’51?17 ai 1200) ai Mondiali di Budapest, come alle Olimpiadi di Tokyo e restituisce la corona alla primatistaKatie Ledecki, campionessa olimpica ed imbattuta ai mondiali dal 2013 che in Corea del Sud dovette rinunciare allaper un’improvvisa dissenteria. La 25enne di Washington vince il diciassettesimo oro iridato della carriera dominando in 15’30?15 (2’00?04, 4’04?25, 8’13?06, 12’24?20 ai 1200) e bissa il successo nei 400 di sabato. La regina del mezzofondo europeo, autrice del triplete 400-800-sia a Glasgow 2018 sia a ...