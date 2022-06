VIDEO | CRISTIANO RONALDO TORNA IN SERIE A? SPUNTA UNA POSSIBILITÀ! (Di domenica 19 giugno 2022) Realtà o illusione? Da qualche giorno circola dalle parti di Trigoria l’indiscrezione che la Roma starebbe iniziando a corteggiare CRISTIANO RONALDO. Una trattativa ai limiti dell’impossibile. Il fuoriclasse portoghese ha uno stipendio oltre i 20 milioni, cifra che appare proibitive per le casse giallorosse. CR7 non sembra però rientrare nei piani del nuovo Manchester United di Ten Hag. Per ora non si è fatto avanti nessun top club: l’unica squadra ad aver contattato l’asso portoghese è l’amato Sporting Lisbona, il club che ha lanciato RONALDO tra i grandi del calcio e potrebbe offrire, a differenza della Roma, il palcoscenico della Champions League. Per rendere sostenibile l’affare sarebbe sicuramente fondamentale usufruire del Decreto Crescita, motivo per cui bisognerebbe trovare l’accordo entro il 30 giugno, scrive Leggo. I prossimi ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) Realtà o illusione? Da qualche giorno circola dalle parti di Trigoria l’indiscrezione che la Roma starebbe iniziando a corteggiare. Una trattativa ai limiti dell’impossibile. Il fuoriclasse portoghese ha uno stipendio oltre i 20 milioni, cifra che appare proibitive per le casse giallorosse. CR7 non sembra però rientrare nei piani del nuovo Manchester United di Ten Hag. Per ora non si è fatto avanti nessun top club: l’unica squadra ad aver contattato l’asso portoghese è l’amato Sporting Lisbona, il club che ha lanciatotra i grandi del calcio e potrebbe offrire, a differenza della Roma, il palcoscenico della Champions League. Per rendere sostenibile l’affare sarebbe sicuramente fondamentale usufruire del Decreto Crescita, motivo per cui bisognerebbe trovare l’accordo entro il 30 giugno, scrive Leggo. I prossimi ...

