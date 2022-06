Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 19 GIUGNOORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE TRA PIU VEICOLI SULLA PONTINA CON CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SU VIA AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE COME OGNI DOMENICA VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ISOLA PEDONALE , DEVIATE QUINDI LE LINEE BUS DI ZONA A FONTE NUOVA DALLE 8 A MEZZANOTTE DIVIETO DI TRASITO SU VIA NOMENTANA PER LA “FESTA DEL SACRO CUORE” DALL’INCROCIO CON PIAZZA PADRE PIO E PIAZZA VARISCO. DEVIATA LINEA ...