Usa, Carlo Abbate tra le 10 menti più brillanti premiate agli “Oskar Fischer Prizes” (Di domenica 19 giugno 2022) Carlo Abbate, neuropsicologo clinico e ricercatore dell’Irccs Fondazione Don Gnocchi, è “tra le 10 menti più brillanti premiate agli ‘Oskar Fischer Prizes’: il più prestigioso concorso internazionale”, con un budget di 4 milioni di dollari, promosso dal San Antonio College of Sciences dell’università di Texas e aperto appunto alle “menti più brillanti del pianeta, chiamate a una revisione completa della letteratura per sintetizzare in un’unica spiegazione la genesi della malattia che colpisce oggi milioni di persone in tutto il mondo”. Lo annuncia la Fondazione Don Gnocchi, dove Abbate è in forze da una ventina d’anni all’Istituto Palazzolo-Don Gnocchi di Milano. Lo scienziato ha ... Leggi su ildenaro (Di domenica 19 giugno 2022), neuropsicologo clinico e ricercatore dell’Irccs Fondazione Don Gnocchi, è “tra le 10più’: il più prestigioso concorso internazionale”, con un budget di 4 milioni di dollari, promosso dal San Antonio College of Sciences dell’università di Texas e aperto appunto alle “piùdel pianeta, chiamate a una revisione completa della letteratura per sintetizzare in un’unica spiegazione la genesi della malattia che colpisce oggi milioni di persone in tutto il mondo”. Lo annuncia la Fondazione Don Gnocchi, doveè in forze da una ventina d’anni all’Istituto Palazzolo-Don Gnocchi di Milano. Lo scienziato ha ...

