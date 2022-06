TRIONFO A TORINO, LE NOSTRE UNDER 19 QUALIFICATE ALLA FINALE SCUDETTO! (Di domenica 19 giugno 2022) SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! TUTTE A FIRENZE! Da TORINO riecheggia ancora l’urlo delle NOSTRE ragazze dell’UNDER 19, che con una prestazione straordinaria hanno espugnato il campo delle granata 3-0 qualificandosi ALLA FINALE che metterà in palio lo scudetto di categoria. Si giocherà sabato alle 10:30 a Firenze contro lo Spezia, che nella sua semiFINALE si è imposto 2-0 in casa della Vis Mediterranea. Per il Pordenone un appuntamento con la storia. Per le neroverdi in Piemonte – spinte dal caloroso tifo delle famiglie – reti di Rosolen nel primo tempo (rigore), Termentini e Volpatti nella ripresa. Prosegue così la fantastica cavalcavata di questa stagione, che ha visto le giovani ramarre prima conquistare il proprio girone triveneto e poi eliminare ... Leggi su udine20 (Di domenica 19 giugno 2022) SIAMO IN! SIAMO IN! TUTTE A FIRENZE! Dariecheggia ancora l’urlo delleragazze dell’19, che con una prestazione straordinaria hanno espugnato il campo delle granata 3-0 qualificandosiche metterà in palio lo scudetto di categoria. Si giocherà sabato alle 10:30 a Firenze contro lo Spezia, che nella sua semisi è imposto 2-0 in casa della Vis Mediterranea. Per il Pordenone un appuntamento con la storia. Per le neroverdi in Piemonte – spinte dal caloroso tifo delle famiglie – reti di Rosolen nel primo tempo (rigore), Termentini e Volpatti nella ripresa. Prosegue così la fantastica cavalcavata di questa stagione, che ha visto le giovani ramarre prima conquistare il proprio girone triveneto e poi eliminare ...

