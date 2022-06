Tennis | Atp Queen' s | trionfo di Berrettini | Krajinovic ko in due set

(Di domenica 19 giugno 2022) Londra, 19 giu. (Adnkronos) - Matteovince il torneo Atp del's, conquistando il secondo titolo consecutivo dopo Stoccarda e il secondo di fila nel circolo della regina. In finale, il numero uno azzurro, si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e mezza di gioco sul serbo Filip Krajinovi? attuale numero 48 al mondo, già battuto dall'azzurro in finale nel 2019 a Budapest., nonostante la vittoria, uscirà dalla top 10 da domani. L'azzurro è stato scavalcato dal polacco Hurkacz, in finale ad Halle dove affronterà Medvedev., invece, ha già guadagnato 17 posizioni ed è virtualmente n. 31 al mondo.

