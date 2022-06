Quartararo domina il Gp di Germania, Zarco e Miller sul podio (Di domenica 19 giugno 2022) CHEMNITZ (Germania) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo vince il Gran Premio di Germania di MotoGP. Il pilota francese della Yamaha, campione in carica, domina l’appuntamento del Sachsenring, aumentando il proprio vantaggio in testa al Mondiale. Zero pesante invece per Francesco Bagnaia (Ducati), che cade da solo in curva 1 perdendo il posteriore a pochi giri dal via. Completano il podio l’altro francese della Pramac Johann Zarco e l’australiano della Ducati ufficiale Jack Miller. Quarto posto per l’Aprilia di Aleix Espargaro, davanti a Luca Marini e Jorge Martin, mentre Fabio Di Giannantonio raccoglie un ottavo posto, precedendo la Ktm di Miguel Oliveira e Enea Bastianini del Team Gresini (decimo). Oltre a Bagnaia, da segnalare i ritiri di Pol Espargaro (Honda), Joan Mir ... Leggi su ildenaro (Di domenica 19 giugno 2022) CHEMNITZ () (ITALPRESS) – Fabiovince il Gran Premio didi MotoGP. Il pilota francese della Yamaha, campione in carica,l’appuntamento del Sachsenring, aumentando il proprio vantaggio in testa al Mondiale. Zero pesante invece per Francesco Bagnaia (Ducati), che cade da solo in curva 1 perdendo il posteriore a pochi giri dal via. Completano ill’altro francese della Pramac Johanne l’australiano della Ducati ufficiale Jack. Quarto posto per l’Aprilia di Aleix Espargaro, davanti a Luca Marini e Jorge Martin, mentre Fabio Di Giannantonio raccoglie un ottavo posto, precedendo la Ktm di Miguel Oliveira e Enea Bastianini del Team Gresini (decimo). Oltre a Bagnaia, da segnalare i ritiri di Pol Espargaro (Honda), Joan Mir ...

