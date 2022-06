(Di domenica 19 giugno 2022) Il centrocampista argentino Leandro, nel corso di un’intervista a Goal.com, hato un litigio avuto con il connazionale Lionel, nel corso di una sfida di Champions League dello scorso anno. Questo il racconto dello, nato per via di un intervento duro disulla stella allora del Barcellona: “Era, sembrava pazzo. E’ stato brutto,ed io. Dopo questo episodio però ci siamo visti in Nazionale e lui si è comportato come se niente fosse. Ha mostrato che tipo di persona è. Ora quando ricordiamo quelloridiamo”. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : PSG, #Paredes racconta uno scontro con #Messi: “Era arrabbiatissimo, voleva uccidermi e io andare a casa” - sirmiciao : @Alberto92293264 @hi3ut @AlfredoPedulla @SupernickSN25 Se l’Inter conta di piazzare Vidal, Sanchez e Dzeko non vedo… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, Paredes si allontana: vicino il rinnovo con il PSG #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA htt… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Paredes si allontana: vicino il rinnovo con il PSG #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - FBlanconegro : @FabDellaValle @Gazzetta_it Che alla #Juve arriva #Paredes e #DiMaria dichiara: 'Voglio giocare con #Messi, ritorno al #PSG' #sorpresa -

Per ora i giocatori in uscita sono una quindicina, anche se Icardi, Herrera,, Neymar e Navas hanno tutti annunciato che rimarranno a Parigi la prossima stagione. Secondo l'Equipe, ilnon ...L'argentino passerà le vacanze a Ibiza con Lo Celso e, con le rispettive mogli. Di Maria ... L'exha chiesto qualche altro giorno per riflettere, ma se ci saranno segnali positivi, Cherubini ...L'ex Psg è seguito anche dal Barcellona e dal Benfica ... E sul profilo Instagram di Leandro Paredes, suo compagno di squadra al Paris Saint Germain, è comparsa un'immagine in cui si vedono loro due ...La Juventus di Massimiliano Allegri starebbe assistendo alla perdita di un obiettivo di calciomercato come Paredes vicino al rinnovo al PSG ...