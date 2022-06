LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: iniziano le finali di specialità! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:14 Sulla carta non si tratta di un punteggio da medaglia. 09:11 La tedesca Maragrita Kolosov si inserisce in seconda posizione provvisoria con 31.950. 09:08 Onopriienko esegue un buon esercizio e la giuria la premia con 32.850. 09:05 Nikolova porta a casa un non entusiasmante 30.500. 09:02 Inizia la gara! 08:59 La prima atleta a scendere in pedana sarà Stiliana Nikolova. 08:56 E’ quasi tutto pronto! 08:53 Poi sarà la volta della palla, delle clavette e del nastro. 08:50 Si partirà al cerchio con Raffaeli che si esibirà per sesta. 08:47 Le grandi favorite, proprio come ieri, sono le bulgare e le padrone di casa dell’Israele. 08:44 Raffaeli sarà impegnata in ben tre finali, mentre Baldassarri solo alla palla. 08:41 L’Italia va a caccia di risultati importanti dopo l’amaro quarto posto di ieri ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:14 Sulla carta non si tratta di un punteggio da medaglia. 09:11 La tedesca Maragrita Kolosov si inserisce in seconda posizione provvisoria con 31.950. 09:08 Onopriienko esegue un buon esercizio e la giuria la premia con 32.850. 09:05 Nikolova porta a casa un non entusiasmante 30.500. 09:02 Inizia la gara! 08:59 La prima atleta a scendere in pedana sarà Stiliana Nikolova. 08:56 E’ quasi tutto pronto! 08:53 Poi sarà la volta della palla, delle clavette e del nastro. 08:50 Si partirà al cerchio con Raffaeli che si esibirà per sesta. 08:47 Le grandi favorite, proprio come ieri, sono le bulgare e le padrone di casa dell’Israele. 08:44 Raffaeli sarà impegnata in ben tre, mentre Baldassarri solo alla palla. 08:41 L’Italia va a caccia di risultati importanti dopo l’amaro quarto posto di ieri ...

