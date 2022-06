Il Centro Flipper rinasce | martedì la grande boxe ad Avellino

Pubblicità

ottopagine : Avellino, la grande Boxe Olimpica al Centro Flipper: ecco quando #Avellino -

Avellino . Martedì prossimo (21 giugno), dalle 18, alPolisportivodi via Di Capua, a Rione Parco , ad Avellino , si terrà la sfida interregionale di pugilato 'Campania vs. Fiamme Oro - Puglia e Abruzzo' . L'evento, organizzato dalla ... Avellino, la grande Boxe Olimpica al Centro Flipper: ecco quando Sul ring la Boxing Cardamone del "martello di Montoro", l'Olympyc Planet del maestro Moffa, Boze Bizzarro con il maestro Grieco, Sporting Center del maestro Davide, Contrada Boxe con i maestri Picarie ...