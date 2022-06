Higuain: “Spero un giorno di rendermi conto di quanto fatto in carriera. Ma ho ancora voglia di giocare” (Di domenica 19 giugno 2022) Sin dal momento in cui Gonzalo Higuain ha lasciato la Juventus per approdare in Mls continue voci sul suo imminente addio al calcio giocato hanno iniziato a circolare. Ma a quanto pare l’ex centravanti della nazionale argentino non è ancora pronto ad un cambio di vita: “ancora non mi sono stancato di giocare”, queste le prime parole del Pipita in un’intervista concessa al canale ufficiale dell’Inter Miami. Higuain si è poi soffermato sulla sua carriera, reputandosi soddisfatto di quanto fatto finora: “La verità è che se mi guardo indietro e vedo tutti i giocatori con cui ho potuto giocare, mi viene la pelle d’oca. Ho affrontato Ronaldinho, ho giocato con Roberto Carlos, con Dybala, ho condiviso ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Sin dal momento in cui Gonzaloha lasciato la Juventus per approdare in Mls continue voci sul suo imminente addio al calcio giocato hanno iniziato a circolare. Ma apare l’ex centravanti della nazionale argentino non èpronto ad un cambio di vita: “non mi sono stancato di”, queste le prime parole del Pipita in un’intervista concessa al canale ufficiale dell’Inter Miami.si è poi soffermato sulla sua, reputandosi soddisdifinora: “La verità è che se mi guardo indietro e vedo tutti i giocatori con cui ho potuto, mi viene la pelle d’oca. Ho affrontato Ronaldinho, ho giocato con Roberto Carlos, con Dybala, ho condiviso ...

