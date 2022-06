Elisabetta Canalis mai vista così | l’ha fatto per la prima volta

Pubblicità

Corriere : Elisabetta Canalis sale sul ring e vince: «Sembravo una iena? Ora sono al 100 per cento» - andreastoolbox : Come picchia Elisabetta Canalis: debutta nel kickboxing e vince contro una lottatrice di 21 anni - fainformazione : VIDEO - Calci, Pugni e Vittoria di Elisabetta Canalis: dallo Schermo al Ring di Kick Boxing 'Per la prima volta… - fainfosport : VIDEO - Calci, Pugni e Vittoria di Elisabetta Canalis: dallo Schermo al Ring di Kick Boxing 'Per la prima volta… -

Dal bancone di Striscia la Notizia al ring, da velina a kickboxer. La parabola di Elisabetta Canalis, showgirl 43enne, è davvero sorprendente: ieri sera a Venaria (Torino) ha debuttato in un incontro ufficiale, dopo tanti duri allenamenti, e ha sconfitto la 21enne Rachele Muratori. Debutto con successo per Elisabetta Canalis negli incontri di kickboxing. La showgirl ha preso parte alla 12esima edizione di 'The Night of Kick and Punch', che si è tenuta nella splendida Reggia di Venaria Reale.