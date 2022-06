Discarica a Cisterna, arriva il no dell’amministrazione. Il sindaco Mantini: ”Tecnicamente inaccettabile” (Di domenica 19 giugno 2022) Cisterna di Latina. L’individuazione di due siti per la creazione di discariche di rifiuti nel territorio, non sembra essere stata gradita dal sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, il quale continua ad esprimere le sue remore e le sue obiezioni. Non è di certo la prima volta che il primo cittadino si oppone duramente anche solo all’idea di una Discarica del proprio territorio, e questo, dice lui, non per creare un rimpallo continuo tra le diverse opzioni, ma perché, a quanto pare, non sussistono i requisiti minimi. Individuati due siti per la Discarica: La Villa Si è detto ”sbigottito” dal decreto firmato dal commissario straordinario per l’emergenza rifiuti nella provincia di Latina, e le sue indicazioni sono state definite ” inaccettabili da un punto di vista tecnico”. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022)di Latina. L’individuazione di due siti per la creazione di discariche di rifiuti nel territorio, non sembra essere stata gradita daldi, Valentino, il quale continua ad esprimere le sue remore e le sue obiezioni. Non è di certo la prima volta che il primo cittadino si oppone duramente anche solo all’idea di unadel proprio territorio, e questo, dice lui, non per creare un rimpallo continuo tra le diverse opzioni, ma perché, a quanto pare, non sussistono i requisiti minimi. Individuati due siti per la: La Villa Si è detto ”sbigottito” dal decreto firmato dal commissario straordinario per l’emergenza rifiuti nella provincia di Latina, e le sue indicazioni sono state definite ” inaccettabili da un punto di vista tecnico”. Le ...

