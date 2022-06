Covid oggi Toscana, 1.659 contagi e 1 morto: bollettino 19 giugno (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – In Toscana sono 1.659 i contagi da coronavirus registrati oggi, 19 giugno 2022, che portano il totale a 1.175.467 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Secondo il bollettino della Regione, i nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 252 (16 in più rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (1 in meno). Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 92 anni, a Livorno. oggi sono stati eseguiti 1.385 tamponi molecolari e 6.943 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,9% è risultato positivo. Sono invece 2.494 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.719, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Insono 1.659 ida coronavirus registrati, 192022, che portano il totale a 1.175.467 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Secondo ildella Regione, i nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 252 (16 in più rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (1 in meno). Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 92 anni, a Livorno.sono stati eseguiti 1.385 tamponi molecolari e 6.943 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,9% è risultato positivo. Sono invece 2.494 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono29.719, ...

Pubblicità

Adnkronos : Medici e infermieri preoccupati per dati contagi #Covid. #ultimora - RobertoBurioni : Parte la sperimentazione clinica di un farmaco basato sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-COVID per la cura di… - RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - SLN_Magazine : Covid oggi Toscana, 1.972 contagi: bollettino 18 giugno. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - Max0758550955 : RT @RoyDeVita: Solo per maggior chiarezza. La percentuale di positivi al covid al 18% (la più alta di sempre) è così alta solo perchè oggi… -