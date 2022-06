(Di domenica 19 giugno 2022) Chitarrista inglese di fama internazionale,ha collaborato con i Dire Straits, Bob Dylan, Elton John, Eric Clapton, solo per citarne alcuni, ma anche Renato Zero, Baglioni, Morandi. E’ autore di uno dei più celebri assoli della musica italiana: Con il nastro rosa di Lucio Battisti. Ieri sera era seduto in prima fila al concerto di, a Villa Chigi per il secondo appuntamento della rassegna musicale , accompagnato dalla moglie Numa e dal produttore discografico di, Mauro Paoluzzi. Concerto “numero zero” per la giovane cantautrice romana, che si è esibita grazie all’entusiasmo del principe Flavio Chigi, conquistato dalla bravura e dall’energia dimostrata l’anno scorso in occasione del concerto di Mariella Nava, alla prima edizione della rassegna....

Pubblicità

CorriereCitta : Castel Fusano, Phil Palmer a sorpresa sul palco di Ilaria Argiolas - GHERARDIMAURO1 : Ostia: incendio nella pineta di Castel Fusano - Anarkiss69 : @ErMejoSindaco Ostia ha provato a sanificarla @ignaziomarino stop. Dopo di lui sono riemersi tutti i peccati.. Comp… - romanoesaurito : RT @romatoday: #Ostia: incendio nella pineta di Castel Fusano - Eib63 : RT @romatoday: #Ostia: incendio nella pineta di Castel Fusano -

Un'alta colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza, sino a Fiumicino. Incendio sabato mattina nella pineta di, ad Ostia. A prendere fuoco alcune sterpaglie. In particolare la richiesta d'intervento al 112 è arrivata per del fumo visibile in via di, a bordo strada. Sul posto sono ...Incendio nella pineta diSabato di incendi che in mattinata aveva interessato anche la zona della pineta di, ad Ostia, con un incendio di sterpaglie visibile da chilometri ...Chitarrista inglese di fama internazionale, Phil Palmer ha collaborato con i Dire Straits, Bob Dylan, Elton John, Eric Clapton, solo per citarne alcuni, ma anche Renato Zero, Baglioni, Morandi. E’ aut ...Quattro coraggiosi e temerari ciclisti, questa mattina, si sono infatti dati appuntamento sabato 18 giugno alle 8:15, all'interno della Casa del Mare (Via del Canale di Castel Fusano, 11 - Borghetto ...