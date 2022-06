Calcio | Psg in pressing ma Vinicius verso rinnovo col Real

Pubblicità

sportmediaset : Donnarumma: 'Anno bello e difficile. Non facile vincere la Ligue 1' #Donnarumma #Psg - sportmediaset : Perdite record per il Psg: rosso da 300 milioni, il mercato ne risente #Psg #Messi #Mbappe - Gazzetta_it : Di Maria-Juve, eppur si muove: fumata bianca a inizio settimana? - MarcoCH0 : RT @Gazzetta_it: Il Psg fa sul serio per Renato #Sanches: Campos lo rivuole, il Milan rischia di farselo scappare - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Zidane 'Ho ancora voglia di allenare', ma non sarà al Psg -

A questo si aggiungerebbe anche un ricco premio alla firma in caso di sbarco a parametro zero ma finora Vinicius sarebbe risultato sordo alle avances delcome a quelle arrivate dalla Premier ...Ora, però, con l'accelerata decisiva che non è mai arrivata, le carte in tavola rischiano di essere spazzate via dalIl francese è stato spesso accostato alla panchina del PSG ma in tanti sono sicuri che il suo futuro sarà sulla panchina della sua nazionale: "Il calcio è la mia passione, quello che amo. La fiamma – ...Ora, però, con l'accelerata decisiva che non è mai arrivata, le carte in tavola rischiano di essere spazzate via dal Psg. Un ruolo da protagonista in questo scenario lo sta per recitare Luis Campos, ...