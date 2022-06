Berrettini-Krajinovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2022 (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Berrettini ha ottenuto il pass per la finale dell’Atp 500 del Queen’s 2022 e sfiderà Filip Krajinovic, proprio nel contesto dell’ultimo atto del torneo. Seconda volta sino in fondo al torneo londinese per l’azzurro classe ’96, dopo l’edizione 2021, con l’ambizione di alzare nuovamente al cielo il trofeo; dopo aver superato Cameron Norrie appena un anno fa, adesso Berrettini tenterà di scardinare anche il tennis offensivo e al tempo stesso vario di Krajinovic. Il serbo, infatti, oltre a un’ottima resa al servizio, possiede molteplici colpi potenzialmente letali sul veloce e in particolare sull’erba, non rientrando pienamente e solamente nella definizione di bombardiere. Per l’affinità al verde, in quanto a caratteristiche, l’italiano parte con i favori del pronostico; guai però ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Matteoha ottenuto il pass per la finale dell’Atp 500 dele sfiderà Filip, proprio nel contesto dell’ultimo atto del torneo. Seconda volta sino in fondo al torneo londinese per l’azzurro classe ’96, dopo l’edizione 2021, con l’ambizione di alzare nuovamente al cielo il trofeo; dopo aver superato Cameron Norrie appena un anno fa, adessotenterà di scardinare anche il tennis offensivo e al tempo stesso vario di. Il serbo, infatti, oltre a un’ottima resa al servizio, possiede molteplici colpi potenzialmente letali sul veloce e in particolare sull’erba, non rientrando pienamente e solamente nella definizione di bombardiere. Per l’affinità al verde, in quanto a caratteristiche, l’italiano parte con i favori del pronostico; guai però ...

