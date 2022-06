WTA Gaiba 2022: Sara Errani in finale nel primo torneo su erba in Italia della storia (Di sabato 18 giugno 2022) Sara Errani in finale sull’erba. Un’associazione, questa, che fino a pochi anni fa forse anche la stessa diretta interessata avrebbe fatto fatica a immaginare. Invece è proprio quello che accade, e non in un luogo così lontano. Lo svolgimento di questa storia, infatti, si dipana in quel di Gaiba, nel Veneto, in quello che è stato ribattezzato (correttamente) Gaibledon: campi in erba sul suolo tricolore per un WTA 125 che rappresenta un momento unico nella storia tennistica tricolore. Condizioni di gioco piuttosto particolari, quelle di Gaiba, dove fin dai primi giorni si capiscono chiaramente due cose: la prima è che la palla ha qualche difficoltà a rimbalzare, la seconda è che si deve andare a rete a più non posso, stile che non tutte ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)insull’. Un’associazione, questa, che fino a pochi anni fa forse anche la stessa diretta interessata avrebbe fatto fatica a immaginare. Invece è proprio quello che accade, e non in un luogo così lontano. Lo svolgimento di questa, infatti, si dipana in quel di, nel Veneto, in quello che è stato ribattezzato (correttamente) Gaibledon: campi insul suolo tricolore per un WTA 125 che rappresenta un momento unico nellatennistica tricolore. Condizioni di gioco piuttosto particolari, quelle di, dove fin dai primi giorni si capiscono chiaramente due cose: la prima è che la palla ha qualche difficoltà a rimbalzare, la seconda è che si deve andare a rete a più non posso, stile che non tutte ...

