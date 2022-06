Ultime Notizie – Suicidio assistito, don Mignani: “Farei come ‘Mario’ se vita non più dignitosa” (Di sabato 18 giugno 2022) “Di fronte ad una situazione di vita che non riterrei più dignitosa e non più sopportabile credo che preferirei avere la possibilità di interromperla”. Don Giulio Mignani è un sacerdote ligure noto per le sue posizioni progressiste e coraggiose in contrasto con le gerarchie della Chiesa cattolica di cui fa parte. Pensando alla vicenda di ‘Mario’, Federico Carboni, il primo caso di Suicidio assistito in Italia, in una intervista all’Adnkronos dice che se si trovasse in condizioni di vita insopportabili farebbe altrettanto. “Per me – osserva – la vita non si conclude nel cammino terreno per cui se la vita terrena dovesse diventare qualcosa di insopportabile penso che si’, veramente, la interromperei”. Don Mignani, per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) “Di fronte ad una situazione diche non riterrei piùe non più sopportabile credo che preferirei avere la possibilità di interromperla”. Don Giulioè un sacerdote ligure noto per le sue posizioni progressiste e coraggiose in contrasto con le gerarchie della Chiesa cattolica di cui fa parte. Pensando alla vicenda di, Federico Carboni, il primo caso diin Italia, in una intervista all’Adnkronos dice che se si trovasse in condizioni diinsopportabili farebbe altrettanto. “Per me – osserva – lanon si conclude nel cammino terreno per cui se laterrena dovesse diventare qualcosa di insopportabile penso che si’, veramente, la interromperei”. Don, per ...

