UFFICIALE – Domenico Toscano è il nuovo allenatore del Cesena (Di sabato 18 giugno 2022) Il Cesena annuncia il suo nuovo allenatore: Domenico Toscano. Da sempre Mimmo è una garanzia in materia promozioni e per il Cesena è una manna dal cielo: l’affidamento dei romagnoli all’allenatore calabrese è l’inizio di un’avventura con obiettivo la B. Si tratta di un inserimento importante per il Cesena in questo momento: dopo l’ottima prestazione della squadra, la promozione ai playoff è scivolata di mano per via del Monopoli, dopo aver battuto i pugliesi in trasferta e subendo una batosta in casa. Cesena cambia allenatore, il comunicato del club Questo il comunicato del club romagnolo sull’allenatore Domenico Toscano: “Il Cesena FC comunica che, a ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 18 giugno 2022) Ilannuncia il suo. Da sempre Mimmo è una garanzia in materia promozioni e per ilè una manna dal cielo: l’affidamento dei romagnoli all’calabrese è l’inizio di un’avventura con obiettivo la B. Si tratta di un inserimento importante per ilin questo momento: dopo l’ottima prestazione della squadra, la promozione ai playoff è scivolata di mano per via del Monopoli, dopo aver battuto i pugliesi in trasferta e subendo una batosta in casa.cambia, il comunicato del club Questo il comunicato del club romagnolo sull’: “IlFC comunica che, a ...

