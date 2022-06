Ucraina | missili su raffineria di petrolio a sud - est di Kiev

(Di sabato 18 giugno 2022) Colpita darussi nella notte ladidi Kremenchuk, a sud - est di, per il momento non si sa se ci sono vittime; lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare ...

Da 6 a 8russi hanno colpito la raffineria e altre infrastrutture", ha affermato Lunin invitando la popolazione a restare nei rifugi. .Nella notte alcuniavrebbero colpito la raffineria di Kremenchuk, città che si trova a sud -... infatti, ha presentato il suo parere sulla domanda di adesione all'UE dell', dando il suo ...(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Colpita da missili russi nella notte la raffineria di petrolio di Kremenchuk, a sud-est di Kiev, per il momento non si sa ..."Nell'Ucraina orientale, gli invasori russi stanno conducendo operazioni offensive in diverse direzioni e continuano gli attacchi di artiglieria alle posizioni delle forze di difesa, nonché a obiettiv ...