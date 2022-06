Tregua mai. Dentro le cyber gang di Putin in Ucraina (Di sabato 18 giugno 2022) Che la disinformazione in ambienti digitali non sia più un mestiere per pochi amatoriali, desiderosi di racimolare qualche spicciolo in più con articoli sensazionalistici fabbricati ad hoc dai titoli roboanti, è ormai ampiamente sotto gli occhi di governi e istituzioni. A partire dalle elezioni Usa 2016 (vero e proprio spartiacque per quanto riguarda le campagne di influenza informativa online) si è assistito alla progressiva sofisticazione e pervasività di queste attività sia dal punto di vista delle narrative impiegate, sia per quanto riguarda gli aspetti squisitamente tecnici. Anche se le operazioni di hack and leak al comitato elettorale di Hillary Clinton sembrano un lontano ricordo, la guerra in Ucraina ha dimostrato come le campagne di disinformazione odierne richiedano necessariamente infrastrutture informatiche con un certo costo e capacità di programmazione ... Leggi su formiche (Di sabato 18 giugno 2022) Che la disinformazione in ambienti digitali non sia più un mestiere per pochi amatoriali, desiderosi di racimolare qualche spicciolo in più con articoli sensazionalistici fabbricati ad hoc dai titoli roboanti, è ormai ampiamente sotto gli occhi di governi e istituzioni. A partire dalle elezioni Usa 2016 (vero e proprio spartiacque per quanto riguarda le campagne di influenza informativa online) si è assistito alla progressiva sofisticazione e pervasività di queste attività sia dal punto di vista delle narrative impiegate, sia per quanto riguarda gli aspetti squisitamente tecnici. Anche se le operazioni di hack and leak al comitato elettorale di Hillary Clinton sembrano un lontano ricordo, la guerra inha dimostrato come le campagne di disinformazione odierne richiedano necessariamente infrastrutture informatiche con un certo costo e capacità di programmazione ...

