Soleil Sorge posta una foto ma sul web scoppia la polemica (Di sabato 18 giugno 2022) Soleil Sorge nelle scorse ore ha condiviso con i suoi fan un particolare scatto in cui si mostra in bilico su una finestra. Ed ecco che molti sono stati i followers che si sono preoccupati per la sua salute. Tra i personaggi della televisione più commentati degli ultimi mesi vi troviamo sicuramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente del GF Vip 6 ovvero Soleil Sorge. L’ex gieffina nel corso delle ultime ore è finita ancora una volta al centro della polemica, ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Soleil Sorge molto seguita sui social Diventata particolarmente nota al pubblico in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne dove ha conosciuto e corteggiato l’ex tronista Luca Onestini ecco che Soleil ... Leggi su baritalianews (Di sabato 18 giugno 2022)nelle scorse ore ha condiviso con i suoi fan un particolare scatto in cui si mostra in bilico su una finestra. Ed ecco che molti sono stati i followers che si sono preoccupati per la sua salute. Tra i personaggi della televisione più commentati degli ultimi mesi vi troviamo sicuramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente del GF Vip 6 ovvero. L’ex gieffina nel corso delle ultime ore è finita ancora una volta al centro della, ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.molto seguita sui social Diventata particolarmente nota al pubblico in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne dove ha conosciuto e corteggiato l’ex tronista Luca Onestini ecco che...

