Roma | spari davanti discoteca a Testaccio | un ferito

(Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) –ieri sera dopo le 23.30a unain via di Monte, a. Un uomo è rimastoa una gamba ed è stato trasportato poco dopo in codice rosso al San Giovanni, dove è stato operato. Sul posto la polizia. Da una prima ricostruzione sembra che i colpi siano stati sparati da una persone che era a bordo di uno scooter insieme a un complice ma la dinamica esatta è ancora da accertare. Un colpo ha raggiunto ila una gamba mentre l’altro è stato trovato a terra inesploso. Sono in corso le indagini. L'articolo proviene da Italia Sera.

Spari a Finocchio: morto un ragazzo di 20 anni Si trovava fuori la discoteca Alibi di Testaccio quando, improvvisamente, è stato colpito al ginocchio con una pistola. Momenti di terrore quelli vissuti ieri sera, intorno alle 23.30, in via di Monte ...(Adnkronos) – Spari ieri sera dopo le 23.30 davanti a una discoteca in via di Monte Testaccio, a Roma. Un uomo è rimasto ferito a una gamba ed è stato trasportato poco dopo in codice rosso al San ...